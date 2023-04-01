Это очередной символический удар по системе международных отношений, считает Ермак.

С 1 апреля и до конца месяца Россия, которая является постоянный членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, будет председательствовать в этом органе. В ОПУ отметили, что день начала председательства этой страны-террориста совпадает с днем становления Исламской Республики в Иране, который является национальным и государственным праздником.

"Очень показательно, что в праздник одного террористического государства второе террористическое государство начинает председательствовать в СБ ООН. Это не просто позор. Это очередной символический удар по основанной на правилах системе международных отношений", – написал в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак.

Председательство России в Совете Безопасности ООН - что надо знать

Ежемесячно в Совете Безопасности ООН происходит ротация руководства, с 1 апреля в органе председательствует страна-агрессор Россия. В прошлый раз Россия председательствовала в Совбезе в феврале 2022 года.

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Украинские власти продолжают настаивать на том, что Россия получила свое место незаконно, присвоив место СССР в ООН и Совбезе ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя председательство страны в РБ, назвал это "плохой шуткой".

По убеждению Вашингтона, Россия, как страна, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию других стран, не должна быть в Совете Безопасности ООН. В то же время в Белом доме отмечают, что пути предотвратить месячное председательство страны в органе не было.

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