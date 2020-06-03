В России пожилой учитель физкультуры пять лет насиловал школьниц

Девочки боялись рассказывать о случившемся, опасаясь учителя.

Известно о трех жертвах учителя-насильника / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего физрука, которого подозревают в изнасиловании и развращении учениц.

По версии следствия подозреваемый, являясь учителем физической культуры одной из школ города, в период с 2015 по 2020 год, неоднократно, с применением насилия совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц.

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Как сообщает региональный СКР, в настоящее время следствием установлены три потерпевшие, двум из которых на момент совершения противоправных действий было 15 лет, одной – 16.

Длительное время девушки не решались обращаться в правоохранительные органы боясь огласки и расправы со стороны учителя, который, помимо высказывания прочих угроз, мог повлиять на результаты итоговой аттестации школьниц.

Информация о противоправном поведении стала известна от подруги одной из потерпевших, которая обратилась к следователям с просьбой проверить информацию. В ходе проверки и опроса учениц, а также педагогического состава учебного заведения, факт домогательства к несовершеннолетним подтвердился.

В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы.

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