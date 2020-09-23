Мужчина пригласил 31-летнюю женщину-врача нетрадиционной медицины и изнасиловал ее в гостинице.

В Москве мужчина накачал психостимуляторами 31-летнюю женщину-врача, изнасиловал и скрылся.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в одной из гостиниц на улице Электродная в Перово. 33-летний Виталий К. (имя изменено) пригласил 31-летнюю женщину-врача нетрадиционной медицины Марину С. (имя изменено). Около двух часов ночи к администратору гостиницы прибежала заплаканная Марина, которая сообщила, что ее опоили и изнасиловали. Девушка попросила вызывать скорую помощь.

«В больницу была доставлена 31-летняя врач нетрадиционной медицины Марина С. Девушку госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации с диагнозом расстройство личности и поведения, связанное с употреблением стимуляторов. Медикам девушка смогла пояснить только то, что ее опоили неизвестным веществом, а после изнасиловали», - рассказали в правоохранительных органах.

Более подробно Марина не смогла рассказать о случившемся из-за своего состояния. Сейчас полиция разыскивает Виталия К., который успел скрыться, прежде чем Марина обратилась за помощью.

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Автор: УНИАН