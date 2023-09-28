15-летний наследник одиозного лидера Чечни чувствует собственную безнаказанность.

15-летний сын Рамзана Кадырова Адам, избивший парня в СИЗО, считает себя абсолютно безнаказанным.

В своем аккаунте в Instagram он опубликовал "брутальную" публикацию на фоне скандала об избиении задержанного.

"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. А ведь мы оба понимаем, что при встрече ты будешь мило улыбаться...",- написал Адам.

В ответ в комментариях его позвали в Украину, отметив, что без охраны отца от его смелости не останется и следа.

Что предшествовало

В мае 2023 года в Волгограде задержали молодого человека за сожжение Корана. Российские силовики решили отдать его в распоряжение кадыровцев. По версии следствия, 19 мая юноша сжег Коран в районе Соборной мечети Волгограда, сняв этот процесс на видео. Затем видео появилось в Интернете.

Позже стало известно, 15-летний сын Рамзана Кадырова лично бьет заключенных. В августе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила от Журавля жалобу о том, что в грозненском СИЗО его избил сын Кадырова.

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