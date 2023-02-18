В обращении к парламенту российский диктатор расскажет о том, как он заботится о россиянах.

Кремлю всё труднее ограждать население от развязанной Владимиром Путиным войны против Украины, поэтому в своем обращении к парламенту накануне годовщины вторжения российский диктатор будет говорить о социальной защите солдат и их семей. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своей очередной разведывательной сводке.

Отмечается, что 16 февраля руководитель парламентской группы, занимающейся вопросами войны, Андрей Турчак сообщил, что представил Путину большой отчет по теме "СВО".

Британская разведка полагает, что отчет посвящен преимущественно проблемам социальной поддержки мобилизованных на войну мужчин и оставшихся без кормильца семей.

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"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", – считают британцы.

В британской разведке отмечают, что российскому руководству становится все труднее ограждать население от войны в Украине. Так, еще в декабре опросы показали, что у половины россиян есть друзья или родственники, которые уже отправились на войну.

Отношении властей РФ к семьям солдат

Из России регулярно поступают сообщения, указывающие на абсолютно скотское отношение властей к своим гражданам в контексте идущей войны. Так, власти Тувы решили отблагодарить семью ликвидированного оккупанта упаковкой пельменей.

В Башкирии родственники ликвидированного в Украине "вагнеровца" через социальные сети ищут спонсора, который организует и оплатит похороны наемника. Тем временем труп хранят дома.

К слову, сами мобилизованные почему-то сильно удивляются, когда на фронте их гонят на убой по методике их любимого маршала Жукова. Некоторые даже записывают возмущенные видео и просят отправить их охранять глубокий тыл.

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