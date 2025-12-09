Старшего сына шоумена уже "терроризируют" этим вопросом.

Сын бессменного ведущего украинской версии романтического реалити-шоу "Холостяк" пожаловался на большое количество вопросов о том, кто же победил в 14 сезоне проекта.

Григорий Решетник опубликовал в своем Instagram-аккаунте короткий ролик с 12-летним сыном Иваном, который рассказывает, что его все спрашивают о победительнице "Холостяка". Мальчик отметил, что держится и не выдает этот секрет. Сам ведущий признался, что его детям действительно известно имя участницы, которую в финале выбрал актер Тарас Цымбалюк:

"Детям тоже нелегко - они все знают, но молчат... Ну, по крайней мере нам так говорят".

Как известно, четырнадцатый сезон "Холостяка" в этом году возглавил актер Тарас Цымбалюк, известный ролями в проектах "Кава з кардамоном", "Спіймати Кайдаша", "Чорний ворон" и другие.

На старте проекта за его сердце соревновались 26 девушек, среди которых модели, блогерши, спортсменки и представительницы творческих профессий. По состоянию на сейчас в эфир уже вышло восемь серий, в которых участницы покидали шоу после свиданий, испытаний и церемоний роз.

После последней церемонии на проекте остались Ирина Пономаренко, Надин Головчук, Анастасия Половинкина и Дарья Романец. В следующую пятницу зрителям покажут знакомство Тараса с их родителями.

