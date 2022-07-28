Такие батальоны создают во всех регионах РФ.

Набор в мотострелковый батальон для войны с Украиной стартовал в российском Санкт-Петербурге. Такие создают во всех регионах Российской Федерации.

Об этом сообщает местное издание Фонтанка.

По данным издания, в батальон набирают "добровольцев". Информацию подтвердили в военкомате Приморского района Санкт-Петербурга.

Россиянам предлагают подписать контракт на полгода и пройти подготовку, которая длится около месяца. При этом за нее обещают заплатить 100 тысяч рублей. После отправки в Украину выплаты обещают увеличить. Кроме того, бойцы батальона могут сохранить за собой место на работе.

"Когда подразделение поедет на запад, вам платят 53 доллара в сутки плюс "наступательные" восемь тысяч в сутки. Плюс доплаты за боевые заслуги: БМП, беспилотник - 50 тысяч рублей, танк - 100 тысяч рублей. То есть там люди получают от 200 тысяч до полумиллиона", - заявили в военкомате.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в России активно разворачивается кампания под лозунгом "От каждого субъекта Федерации по батальону". Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая оккупированный Крымом, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону добровольцев для участия в войне против Украины.

Кроме того, в России на войну набирают наемников из стран Центральной Азии, заключенных и представителей отдаленных регионов.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что никакого добровольческого батальона "Москва" или "Петербург" не существует и вряд ли будет существовать.

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