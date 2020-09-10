Девушка пыталась устроиться на работу массажистом / фото ua.depositphotos.com
В Москве 17-летнюю девушку попросили раздеться во время собеседования.
Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.
Девушка пыталась устроиться на работу массажистом. Но после предложения снять одежду она убежала с собеседования.
Вскоре юная москвичка написала заявление в полицию.
РИА Новости сообщает, что не получило официального подтверждения этой информации в МВД.
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