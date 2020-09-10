Вскоре юная москвичка написала заявление в полицию.

В Москве 17-летнюю девушку попросили раздеться во время собеседования.

Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

Девушка пыталась устроиться на работу массажистом. Но после предложения снять одежду она убежала с собеседования.

Вскоре юная москвичка написала заявление в полицию.

РИА Новости сообщает, что не получило официального подтверждения этой информации в МВД.

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Автор: УНИАН