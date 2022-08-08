Голова Путина - лучше предложение новой российской власти, убежден Пономарев.

Война России против Украины закончится в Москве гибелью диктатора Путина от рук чеченцев.

Такой прогноз озвучил в интервью Дмитрию Гордону экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему именно чеченцы, Пономарев сказал: "А как Кадырову спастись? Ему же тоже надо что-то предложить новой власти. Голова Путина - самое лучшее предложение. Думаю, что прям в прямом смысле слова, на серебрянном блюде, как любят представители этого народа. Думаю, то-нибудь такое учудит, во всяком случае постарается. Ему точно бежать некуда".

По мнению оппозиционера, сам Путин окончание войны не переживет.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, что Кадыров хочет предать Путина и отделить Чечню от РФ.

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