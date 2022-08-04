Двойник российского диктатора - это фактически смертник, говорит Валентин Ким.

Потенциальный двойник российского диктатора Путина должен понимать, что он - расходный материал, его могут использовать для потенциальной ликвидации, чтобы сам президент РФ остался жив.

Такое мнение высказал в эфире Радио НВ психолог Валентин Ким.

"Этот человек будет каждый свой выход к людям воспринимать как последний. Потому что он понимает, что его используют для того, чтобы в случае чего не пострадал Путин. То есть это смертник. Это должен быть человек не только очень похожий [на Путина], а еще и человек идеологически настолько натасканный на свою роль, готовность умереть, что очень сложно", - пояснил он.

Психолог также напомнил, что с возрастом каждый человек меняется, поэтому двойник должен соответствовать не только нынешней внешности Путина, но и тому, как он будет выглядеть в будущем.

"Здесь возникает вопрос: в каком возрасте мы должны похитить такого человека, забрать его из общества, семьи, круга друзей и поместить в этот пузырь? Сколько должно быть лет человеку, чтобы он перестал существовать для общества?", - высказался эксперт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что психиатр описал состояние диктатора и отметил, что Путин - "психопат с признаками садиста".

Недавно о возможном двойнике Путина высказался руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.