Пономарев также оценил вероятность распада России.

Некоторые российские регионы в будущем могут отделиться от РФ, а само государство после этого прекратит свое существование.

Такой прогноз озвучил 24 каналу международный аналитик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его мнению, первыми могут отделиться территории Северного Кавказа: Чечня и Дагестан.

"Имеются серьезные сепаратистские настроения в Татарстане. Проблема в том, что он окружен другими территориями России, и его независимость возможна только при полном распаде государства", - добавил он.

В полный распад России аналитик не верит.

"Россия как единая территория останется после краха путинизма. А вот Россия как государство прекратит свое существование. Это может быть российская республика, но уже не Российская Федерация, которую мы сегодня знаем", - убежден он.

Ранее писатель Борис Акунин заявил, что Россию ожидает распад и превращение в новую закрытую страну. Печальный российский сценарий плох и для Украины, потому что Москва не даст украинцам спокойно жить, добавил он.