Мужчина и женщина получили осколочные ранения.

Российские оккупанты обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе Днепропетровской области, в результате чего есть двое пострадавших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши общины. Обстреляли мирскую общину в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, есть двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения", - написал он.

По его словам, поврежден газопровод. "Сейчас точная информация о разрушениях выясняется", - добавил Лукашук.

Напомним, в ночь на 6 августа российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район из ствольной артиллерии - Криворожский. По словам главы ОВА, в городе искорежены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и Дом детского творчества.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской общине. В Марьянском перебита линия электропередач, без света часть села.

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