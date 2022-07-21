Писатель отметил, что Владимир Путин уже находится в безвыходном положении.

Российскую Федерацию ожидает распад и превращение в новую закрытую страну. Печальный российский сценарий плох и для Украины, потому что Москва не даст украинцам спокойно жить.

Об этом рассказал российский писатель Борис Акунин в эфире телеканала Freedom.

"Государство Российская Федерация проживает последнюю главу своей недолгой истории. Эта глава ужасная и постыдная. После этого, видимо, будет распад и какое-то другое государства, которое будет менее опасное для соседей, чем путинская держава", - отметил писатель.

По его словам, при самом плохом сценарии на карте появится такой себе "Северный Иран".

"Это будет изолированная, замкнутая территория, ощетинившаяся против всего мира, и приходящая в состояние все большего гниения, пока не произойдет взрыв. Это очень печальный и страшный сценарий, потому что он очень плох для всех, не только для России. Он плох для мира и особенно плох для соседних стран, в первую очередь для Украины. Дело в том, что рядом все время будет находиться агрессивное и враждебное государство, которое не даст Украине строить мирную жизнь и нормально развиваться, даже когда прекратиться фаза горячей войны", - объяснил Акунин.

При этом он считает, что Россия военную победу одержать не может, политическая победа – исключена.

"Ощущение такое, что война будет длиться долго, потом что Путин уже находится в безвыходной ситуации", - подытожил литературовед.

Как ранее сообщал УНИАН, политический деятель, кандидат юридических наук Марк Фейгин заявил, что возможно, распад России уже является неизбежным, но остается открытым вопрос, в какие сроки это произойдет.

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