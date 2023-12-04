По всей видимости, он подорвался на российской же мине вдали от фронта.

В России официальные лица впервые публично подтвердили гибель российского генерала Владимира Завадского, которая наступила в конце ноября. Соответствующее заявление сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский", – написал губернатор в своих соцсетях.

Сам завадский напрямую не связан с Воронежской областью. Но в прошлом он командовал Кантемировской танковой дивизией, с которой, по словам губернатора, у Воронежской области были налажены "давние добрые отношения".

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Обстоятельства гибели оккупанта Гусев не приводит. Однако ранее о них писал российский паблик "ВЧК-ОГПУ".

"Гибель генерала произошла во время бездумного перемещения группы во главе с Завадским на участке ответственности в отдалении от линии боевого соприкосновения. Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением в целях борьбы с ДРГ противника", – говорится в сообщении.

Также ВЧК-ОГПУ утверждает, что российское командование пытается списать гибель Завадского на артиллерийский удар со стороны ВСУ.

Гибель российских высших офицеров на фронте

По подсчетам российского оппозиционного проекта "Медиазона", с начала полномасштабного вторжения в Украину в результате боевых действий погибли 7 российских генералов, включая Завадского. Однако это лишь те, чья гибель подтверждается открытыми источниками – публикациями некрологов, заявлениями российских официальных лиц, обнаруженными могилами на кладбищах.

При этом украинская сторона за время полномасштабной войны заявляла о гибели 12 российских генералов.

По данным Генштаба ВСУ на 4 декабря, общие потери российской армии и союзных ей террористических группировок с начала полномасштабного вторжения составили уже почти 333 тысячи человек.

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