Российские власти на местах должны заполнить "пробелы", допущенные армией РФ, считает Гиркин.

Местным властям в России пора задуматься о создании собственных "муниципальных" армий, поскольку армия РФ с задачей по обороне страны явно не справляется. Об этом заявил российский военный преступник и террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Комментируя слова российского депутата Андрея Картополова, предложившего бизнесу самостоятельно покупать ПВО для защиты от атак с воздуха, Гиркин признал, что эта идея "носится в воздухе".

"Для обороны от террористов и воздушных ударов в каждом муниципальном образовании надо создавать собственные армии, раз наши общегосударственные вооружённые силы не справляются со своими обязанностями", – написал он в своем Телеграм.

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Гиркин напомнил, что подобный исторический опыт у России уже был, поэтому начинать с нуля не придется.

"В прошлую Гражданскую войну… сотни отрядов самообороны и просто банд воевали между собой и с теми государствами, которые возникали и исчезали на территории бывшей Российской Империи. Можем повторить?" – вопрошает террорист.

Проблемы российского ПВО

В ходе полномасштабного российского вторжения в Украину вскрылись огромные проблемы с российской системой противовоздушной обороны. 1 апреля 2022 года два неизвестных вертолета прорвались к Белгороду и разбомбили крупную нефтебазу, после чего спокойно скрылись в неизвестном направлении.

В декабре неизвестные беспилотники атаковали базу российской стратегической авиации в городе Энгельс. Дроны беспрепятственно пролетели сотни километров по российской территории и повредили дефицитные самолеты.

28 февраля 2023 года несколько неопознанных беспилотников атаковали сразу несколько регионов России – от Петербурга и Москвы до Адыгеи и Туапсе. Российская ПВО снова оказалась бессильной.

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