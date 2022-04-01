Чьими бы не оказались те "неопознанные вертолеты", отработавшие нефтебазу в Белгороде, ВСУ наверняка будут им благодарны за качественно проделанную работу.

В российском Белгороде недалеко от границы с Украиной ранним утром 1 апреля произошел праздничный фейерверк по случаю начала "национального" праздника РФ - "Дня дурака".

Нефтебаза в городе Белгород: что случилось

Если говорить серьезней, то там авиаударом была уничтожена нефтебаза "Роснефти". Кстати, еще одна такая есть в городке Губкин между Белгородом и Воронежем (спасибо за наводку губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову). Между тем в "Роснефти" сообщили, что запасов топлива на нефтебазах Белгородской и соседних областей есть на 15 и более дней. Пока что есть - мало ли, как День смеха 1 апреля захотят отметить в ВСУ.

К слову, этот самый Гладков успел обвинить в уничтожении нефтебазы в Белгороде украинскую армию. По его словам, был нанесен авиаудар "с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте". Он также добавил, что угрозы для населения нет.

В отличие от того, что творят российские оккупанты в Украине, равняя с землей города и убивая женщин и детей, в результате удара по российской нефтебазе погибших нет ни среди людей, ни среди россиян, что подтвердил и "наводчик" Гладков, и мэр Белгорода Антон Иванков. Вот что называется высокоточным ударом, а не те зверства, которые совершает российская артиллерия и авиация в Украине.

В Вооруженных силах Украины пока не комментировали взрыв нефтебазы на территории России. Хотя ранее предупреждали, что российские власти могут прибегнуть к провокациям на своей территории, чтобы обвинить в этом Украину. Но учитывая уровень разгильдяйства в "самых боеспособных" частях российской армии, вариант того, что к салюту на праздник 1 апреля в Белгороде действительно причастны ВСУ, которым удалось обойти вражескую ПВО, исключать не стоит.

Сами россияне в комментариях в соцсетях разделились во мнениях, что же произошло на самом деле. Некоторые считают, что нефтебаза уничтожена действительно украинскими вертолетами. И поэтому недоумевают, как же вертолеты ВСУ смогли пролететь через границу, тем более, этот район насыщен остатками российской армии, которыми еще не успели полакомиться украинские собачки.

Другие же россияне считают, что эту провокацию организовали в Кремле, чтобы обвинить Украину и продолжить войну, возможно, объявив всеобщую мобилизацию своего пушечного мяса (все таки не все украинские собачки успели им полакомиться). Как это было с "разянским сахаром" в подвалах жилых домов с последующим их подрывом, как повод для войны с Чечней.

Белгород нефтебаза: кто же это сделал?

Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что по нефтебазе в Белгороде отработали два украинских боевых вертолета Ми-24. Он также добавил, что российская ПВО оказалась неспособной даже заметить наши вертолеты, успешно вернувшиеся на базу после выполненного задания.

Официальных подтверждений словам Бутусова пока не поступало. Да и откуда у ВСУ авиация, способная к тому же пролететь мимо ПВО "второй армии мира", если по "бравым" докладам того самого Минобороны РФ, вся она была уже несколько раз уничтожена российскими мародё... военными.

Еще есть вариант, что нефтебазу могли уничтожить российские вертолеты по ошибке, перепутав российский Белгород с украинским Белгород-Днестровским. Такие ошибки со стороны российских военных уже наблюдались, например, когда беспилотник РФ упал в Хорватии.

А вот в Кремле пока ничего толком не сказали о произошедшем, но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что главе Кремля уже доложили о взрыве в Белгороде. Песков уверен, что произошедшее - "безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров".

Но вот удивленный российский пропагандист Владимир Соловьев задался вопросом, кто же отвечает за ПВО в Белгороде, что допустили такое.

В любом случае, чьими бы не оказались те "неопознанные вертолеты", ВСУ наверняка будут им благодарны за качественно проделанную работу.

Как сообщил УНИАН, 29 марта в районе села Красный Октябрь все той же Белгородской области произошел мощный взрыв на складах боеприпасов. Тогда пострадали четверо российских военных.

"Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны", - прокомментировали эти взрывы в Генштабе ВСУ.

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