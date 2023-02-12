По словам политолога, идея поражения РФ на войне уже завладела массой генералитета и высшего руководства России.

Политолог Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, заявил, что на сегодняшний день в России существуют 27 частных военных компаний. По его словам, они создаются в РФ для того, чтобы бороться за огромное экономическое наследство, которое останется после поражения России.

"На сегодня в России существуют 27 ЧВК. Спрашивается, зачем они нужны? Для войны с Украиной они не нужны. Дело в том, что люди, которые организуют эти ЧВК, уже видят себя в другой, следующей войне. Понимая, что война с Украиной уже проиграна, они выстраиваются к следующей, мафиозной войне между различными группировками за огромное экономическое наследство, которое останется после поражения России и неизбежного выхода именно путинской группировки", – отметил Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

Политолог прогнозирует, что эти частные военные компании начнут бороться за крупные куски российской собственности.

Видео дня

"За тот же Красноярский никель, алюминий, Норильский никель. Для этого и создаются эти преступные формирования. Вообще-то идея поражения уже завладела массой генералитета и высшего руководства РФ. Мы абсолютно уверены в победе Украины", – отметил Пионтковский.

Судьба России после поражения в войне: прогнозы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после поражения в Украине в России начнутся трансформации, связанные с частичным восстановлением суверенных прав этнических сообществ. Этот процесс неизбежен.

Российский оппозиционный политик и социолог Игорь Яковенко заявил, что в России готовится мафиозная война за раздел территории. По его словам, на это указывает создание в РФ частных военных компаний.

В то же время бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков отметил, что российские силовые структуры начали наращивать силы, в стране создается все больше частных военных компаний. Российские элиты готовятся к борьбе за место главы России после ухода Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: