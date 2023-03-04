В Госдуме считают, что российские компании могут самостоятельно защититься от беспилотных летательных аппаратов, закупив на свои объекты недорогие средства борьбы с беспилотниками.

Российским компаниям следует закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами, поскольку средства Минобороны "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов".

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает издание The Moscow Times.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", - пояснил он.

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По словам Картаполова, зоны расположения российских ПВО известны и разведке НАТО, и украинским военным.

"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", - отметил Картаполов.

Установка ПВО в России - новости

В российской столице усиливают противовоздушную оборону. В Москве установили еще одну систему ПВО – прямо возле станции метро.

Недавно в Москве на крышах административных зданий начали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

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