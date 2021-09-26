В сети появилось видео, на котором запечатлено, как президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу отдыхали в Сибири в начале сентября этого года.
Путин и Шойгу, в частности, гуляли по горам, рыбачили с катера и ночевали под открытым небом в палаточном лагере, сообщает Telegram-канал SHOT.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали отдых чиновников.
"Чет ему (Путину – Ред.) совсем плохо, или мне показалось...", – написала пользователь Екатерина.
Gross Srt считает, что в Сибири волки с медведями, наверно, "ах*рели от оцепления".
"Господи Иисусе, как-то наигранно. Души нет…", – полагает jon spydi.
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы конституцию не меняло", – пошутил Сергей Montreal Насыров.
Напомним, Владимир Путин отправился на отдых в Сибирь с Сергеем Шойгу в начале сентября после того, как посетил Благовещенск и вручил там награды пожарным и спасателям, которые участвовали в ликвидации последствий пожаров и паводков.
Ранее Путин и Шойгу уже несколько раз отдыхали в Сибири вместе.
Журналист-международник Иван Яковина говорил, что президент РФ под влиянием главы Минобороны увлекся шаманскими обрядами и периодически посещает Сибирь, чтобы в них участвовать.