Ряд интернет-пользователей потроллили отдых Путина и Шойгу.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу отдыхали в Сибири в начале сентября этого года.

Путин и Шойгу, в частности, гуляли по горам, рыбачили с катера и ночевали под открытым небом в палаточном лагере, сообщает Telegram-канал SHOT.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали отдых чиновников.

"Чет ему (Путину – Ред.) совсем плохо, или мне показалось...", – написала пользователь Екатерина.

Gross Srt считает, что в Сибири волки с медведями, наверно, "ах*рели от оцепления".

"Господи Иисусе, как-то наигранно. Души нет…", – полагает jon spydi.

"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы конституцию не меняло", – пошутил Сергей Montreal Насыров.

Напомним, Владимир Путин отправился на отдых в Сибирь с Сергеем Шойгу в начале сентября после того, как посетил Благовещенск и вручил там награды пожарным и спасателям, которые участвовали в ликвидации последствий пожаров и паводков.

Ранее Путин и Шойгу уже несколько раз отдыхали в Сибири вместе.

Журналист-международник Иван Яковина говорил, что президент РФ под влиянием главы Минобороны увлекся шаманскими обрядами и периодически посещает Сибирь, чтобы в них участвовать.

Автор: Екатерина Присяжнюк