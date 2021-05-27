Среди прочего служанка должна доить коз, а также участвовать в церемониях дегустации сыра, вина и тушенки.

Российский миллионер Герман Стерлигов обнародовал довольно странное объявление о поиске служанки возрастом от 16 до 40 лет, которой, кроме зарплаты, будет обеспечен харассмент от «здоровых мужиков».

Ролик опубликовали российские Telegram и YouTube-каналы.

«Мне требуется служанка, для того чтобы готовила пищу, доила пару коз, отвечала на звонки, вела социальные сети, участвовала в церемониях дегустации сыра, вина и тушенки. Проживание – на территории «Слободы» на женской половине, питание – тоже за счет хозяина. При этом на полном обеспечении еще 80 тысяч рублей», – объявил Стерлигов.

«Харассмент гарантирован. Не с моей стороны, я уже старенький. А со стороны наших сильных здоровых работников, которые изголодались уже по бабам. Но внимание! Блуд на территории слободы запрещен. Вам же лучше: чем дольше не даешь приставучему мужику – тем быстрее он возьмет тебя замуж», – добавил он

Герман Стерлигов: что известно о бизнесмене

Читайте такжеАксенов назвал себя фанатом СССР и сожалеет о его распадеГерман Стерлигов – один из соучредителей первой в России товарной биржи «Алиса».

Среди его проектов есть и экстравагантные, к примеру, некоммерческое партнерство «Реестр непьющих мужиков».

В 2004 году оставил свое дело и вместе с семьей уехал из Москвы и занялся сельским хозяйством.

С 2008 года организовал благотворительный проект «Слобода», предлагая православным христианам переезжать на поселение на его земли.

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Автор: Катерина Шварц