Модели Victoriaʼs Secret заявили о сексуальных домогательствах и запугиваниях

Отмечается, что под руководством Эда Разека в компании процветала "культура женоненавистничества и харассмента".

Бывшего директора по маркетингу компании L Brands, владеющей брендом женского белья Victoriaʼs Secret, Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах и запугивании моделей.

Читайте такжеВпервые масштабное шоу "ангелов" Victoria's Secret оказалось под угрозой срываОб этом пишет The New York Times.

Разека обвинили 30 нынешних и бывших сотрудников Victoriaʼs Secret, включая моделей. По данным издания, под руководством Разека в компании процветала «культура женоненавистничества, запугивания и харассмента».

По словам сотрудников, поведение Разека по отношению к женщинам было неуместным, он также отпускал унижающие комментарии.

Модель Алисса Миллер, которая ранее сотрудничала с брендом, заявила, что Разек неоднократно говорил: «Я могу сделать тебя или сломать тебя».

Сам Разек отвергает все обвинения. По его словам, сообщения «категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста».

Известно, что Разек ушел в отставку в августе 2019 года, после своих высказываний о найме моделей. Он сказал, что не считает нужным включать в кастинг шоу разнообразных моделей, в том числе с другим типом фигуры и трансгендеров. Позднее он принес извинения.

Ранее УНИАН сообщал, что традиционных показов с «ангелами» Victoria's Secret больше не будет.