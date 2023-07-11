Награду присвоили за "трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Путин наградил 26-летнего племянника Рамзана Кадырова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Об этом говорится в Указе президента Российской Федерации от 10 июля 2023 года. Отмечается, что сын старшего брата Рамзана Кадырова Зелимхана, который умер в 2004 году, был награжден "за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Как известно, в 2014 году Хамзат занял пост заместителя главы Курчалоевского района, через месяц он стал его главой. В феврале этого года племянник Кадырова стал вице-премьером Чечни и министром имущественных и земельных отношений, а через несколько месяцев - советником Кадырова по силовому блоку.

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Награды семьи Кадырова

Напомним, что в этом году Кадыров наградил себя медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики" и "героя Чечни".

Также весной он получил золотую медаль имени Игоря Курчатова "за выдающийся вклад в развитие российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

В 2020 году он наградил медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" свою дочь Айшат. Уже в следующем году она стала Министром культуры Чечни.

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