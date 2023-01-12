У российских грузоперевозчиков появился постоянный клиент, который хорошо платит.

"Группа Вагнера" перевозит по России тела убитых наемников, используя для этого обычных дальнобойщиков. Об этом сообщает издание "Осторожно, новости".

По информации журналистов, соответствующие заказы ежедневно появляются на биржах для коммерческих перевозчиков.

"Вес – 6 тонн, объем – 82 кубометра. Груз 200", – типичный заказ, найденный журналистами на одной из бирж для грузоперевозчиков.

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Этот груз необходимо перевезти из Ростова-на-Дону в город Балашиха неподалеку от Москвы. Точка доставки – администрация местного округа. Предлагаемая заказчиком плата – 60 тысяч рублей "наличными и без торга". От исполнителя требуется грузовик-рефрижератор. Указано, что груз упакован в "цельнометаллическую оболочку".

В качестве заказчика обозначена ростовская транспортная фирма "Дисавтотранс" – очевидный посредник, который лишь размещает чужие заказы на бирже. Там журналистам прямо подтвердили, что работают с "группой Вагнера".

"Вообще, это, наверно, какой-то оборонный заказ. Это вагнеровцы", - заявили там.

Также в компании честно признаются, что такие заказы через них проходят "почти каждый день". Никакого сопровождения дальнобойщику, берущему заказ, не предоставляют, но и проблем с полицией на постах тоже нет, поскольку для груза даются сопроводительные документы из морга.

Участие вагнеровцев в войне против Украины

Созданная российским олигархом Евгением Пригожиным частная армия, известная как "Группа Вагнера" или "ЧВК Вагнер", стала одной из главных ударных сил России в войне против Украины. По оценкам экспертов, вагнеровцы могут составлять около четверти от всех российских сил в Украине.

Характерным элементом боевой тактики "группы Вагнера" является забрасывание украинских позиций "пушечным мясом". Особенно высокими потери наемников стали в ходе идущей сейчас битвы за Соледар.

Погибших вагнеровцев, большинство из которых являются вчерашним "зэками" из российских тюрем, хоронят в России "без лишнего шума".

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