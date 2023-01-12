Наемники российской ЧВК малыми группами продвигались к городской застройке, когда военнослужащие ГПСУ ударили по одной из них из минометов калибра 82-мм.

В Соледаре пограничники разбили группу "вагнеровцев" и заставили противника отступить. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что наемники российской ЧВК малыми группами продвигались к городской застройке.

"По вражеской пехоте, которая накопилась на одном из дворов, пограничники открыли огонь из минометов калибра 82-мм. В результате наши защитники "минуснули" группу захватчиков и заставили противника отступить", - говорится в сообщении.

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Оккупанты в Соледаре продолжают активный штурм, несмотря на многочисленные потери.

Сегодня в командовании Сил специальных операций ВСУ сообщили, что в районе Соледара более 100 российских оккупантов отправили в ад.

Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в районе города продолжаются жестокие бои, враг безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери. Подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских военных.

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