Ранее сообщалось, что всего в результате действий ЧВК "Вагнер" российская армия потеряла семь бортов.

Наемники ЧВК "Вагнер" сбили в Воронежской области как минимум два вертолета и один самолет.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, первый вертолет был сбит во время боестолкновения у села Елизаветовка Павловского района региона около 5 утра 24 июня. Якобы все три члена экипажа были спасены.

"Второй вертолет подбили у села Филоново Богучарского района около 9 утра. Еще через час в районе села Кантемировка был сбит и самолет… Ракета была запущена с объездной трассы Воронеж–Луганск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения самолета погибли четыре человека - трое погибших были в самом самолете, а еще один член экипажа успел выпрыгнуть, но его парашют не раскрылся.

Потери армии России из-за ЧВК "Вагнер" - что сообщалось

Как писал УНИАН, утверждалось, что всего в результате действий ЧВК "Вагнер" армия РФ потеряла семь бортов, включая: 3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР; 1 транспортный Ми-8; 1 ударный Ка-52; 1 транспортно-боевой Ми-35М; 1 Ил-22 ВзПУ.

Также были опубликованы фото сбитого ЧВК "Вагнер" в Воронежской области РФ вертолета Ка-52.

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