Все увидели, что Путин неспособен контролировать ситуацию в стране, отметил обозреватель.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин теперь не жилец, своей смертью ему не суждено умереть, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Мятеж "вагнеровцев" войдет в историю мятежей как один из самых перспективных, ведь Пригожину и его ораве головорезов и вправду практически не оказывалось сопротивление по пути на Москву, но и как один из самых бездарных и никчемных, - отметил он. - И вправду, такого завершения пригожинского мятежа никто не ожидал, особенно после того, как российская авиация стала падать, словно подхватила птичий грипп, а бравые тик-ток войска Кадырова остановились в пригороде Ростова, боясь заходить в город для боестолкновения с "вагнеровцами".

Коваленко акцентировал, что в итоге опозорились и Пригожин, который продемонстрировал то, что "он не способен дожимать", и кремлевский диктатор Владимир Путин:

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"Военный преступник, находящийся в розыске МУС Путин показал свою слабость и никчёмность, страх и отсутствие контроля. Все увидели, что Путин неспособен контролировать ситуацию в стране. Все, начиная от внутренних элит, продолжая западными наблюдателями и заканчивая друзьями России, которые не друзья ей вовсе… По сути, Путин опозорился на весь мир тем, что он испугался зэка, повара хот-догов, директора фабрики троллей, официальное лицо незаконной, согласно российскому же законодательству, ЧВК. Президент России прогнулся под человека, в свой время, место которого было у параши".

По мнению эксперта, Россия деградирует на глазах:

"События проведших суток - это лишь прелюдия событий, которым суждено еще быть. Ведь все увидели, что такое на самом деле Россия, не только на поле боя, в чужой стране, но и на своей территории. Никчёмная, слабая, никакая".

Мятеж Пригожина - актуальное

Как писал УНИАН, бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти предположила, что бежавший в Беларусь после неудачной попытки военного переворота Пригожин рискует быть убитым российскими спецслужбами.

А британский генерал, бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что ЧВК "Вагнер" может возглавить новую атаку РФ на Киев с беларуской территории. По его мнению, украинским лидерам стоит остерегаться возможного нападения Пригожина на столицу Украины.