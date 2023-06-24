В сети появились фото якобы сбитого ЧВК "Вагнер" в Воронежской области РФ вертолета Ка-52.
Обломки опубликовал "военкор" Евгений Поддубный.
"Экипаж погиб", - пишет Поддубный.
Видео дня
Когда был сбит вертолет, он не уточняет.
Также в сети сообщается, что всего в результате действий ЧВК "Вагнер" армия РФ потеряла семь бортов, включая:
- 3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР;
- 1 транспортный Ми-8;
- 1 ударный Ка-52;
- 1 транспортно-боевой Ми-35М;
- 1 Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления).
Потери России в Украине - данные Генштаба
Напомним, общие потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 223 910 человек личного состава.
За минувшие сутки потери РФ увеличились почти 600 человек, также уничтожено, в частности, 30 вражеских артиллерийских систем, 7 танков и 6 боевых бронированных машин.