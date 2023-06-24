Есть информация, что всего в результате действий ЧВК "Вагнер" армия РФ потеряла семь бортов.

В сети появились фото якобы сбитого ЧВК "Вагнер" в Воронежской области РФ вертолета Ка-52.

Обломки опубликовал "военкор" Евгений Поддубный.

"Экипаж погиб", - пишет Поддубный.

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Когда был сбит вертолет, он не уточняет.

Также в сети сообщается, что всего в результате действий ЧВК "Вагнер" армия РФ потеряла семь бортов, включая:

3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР;

1 транспортный Ми-8;

1 ударный Ка-52;

1 транспортно-боевой Ми-35М;

1 Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления).

Потери России в Украине - данные Генштаба

Напомним, общие потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 223 910 человек личного состава.

За минувшие сутки потери РФ увеличились почти 600 человек, также уничтожено, в частности, 30 вражеских артиллерийских систем, 7 танков и 6 боевых бронированных машин.

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