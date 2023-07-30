Ни в одном утреннем выпуске новостей на федеральных каналах об этой атаке не упомянули. Главной темой был парад ВМФ в Санкт-Петербурге с участием Путина.

Российские федеральные телеканалы дружно проигнорировали ночную атаку дронов на Москву – ни в одном утреннем выпуске новостей об этом не упомянули.

Как отмечают российские СМИ, такое решение было принято, чтобы "не омрачать парад ВМФ" в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина.

Так, сообщается, что Первый канал проигнорировал атаку в "Москва-Сити" в новостных выпусках в 6 и 10 утра, их главной темой стал военный парад и поздравления морякам. Телеканал "Россия 1" свой единственный утренний выпуск новостей в 10 часов также посвятил параду ВМФ и сообщил, кроме того, о беседе Путина с журналистами по итогам саммита Россия-Африка. В новостях НТВ, помимо парада и встрече Путина с журналистами, рассказали о стихийных бедствиях в российских регионах и юбилее тренера Ирины Винер.

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Ночная атака беспилотников на Москву - что известно

Ночью 30 июля Москву атаковали дроны, в связи с инцидентом воздушную зону над Москвой закрыли для полетов. Сообщалось о разрушениях на фасадах двух башен "Москва-Сити". При этом российские СМИ сообщали, что в пострадавшей башне "Москва-Сити" размещены сразу три российских министерства - Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину. При этом в ведомстве заявили, что дроны упали на "Москва-Сити" после того, как их подавили с помощью РЭБ.

Как заявили в Воздушных силах ВСУ, комментируя удар, российская глубинка после атаки дронов на Москву может забыть о покое. Теперь война в Украине касается всех жителей Российской Федерации.

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