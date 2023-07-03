Его обвиняют в финансировании террористической деятельности.

Вслед за украинским военным командование россияне начали объявлять в розыск украинских бизнесменов. 3 июля Следственный комитет РФ в Москве объявил, что начал уголовное производство в отношении холдинга Global Spirits (владелец бренда "Хортица") и его бенефициара, украинского бизнесмена Евгения Черняка, объявив последнего в розыск.

Как сообщает ведомство страны-агрессора, Черняк обвиняется в "финансирование терроризма". Якобы бизнесмен в сговоре с другими лицами в феврале-апреле 2022 года перечислил украинским военным 500 миллионов рублей "для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации", а позднее, в июне 2023 года – поставил военным товары, необходимые для ведения боевых действий, еще на 90 миллионов рублей.

"Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание. В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 обысков на территории города Москвы, Московской области и других регионов", – информирует Следком РФ.

Кроме Черняка фигурантами дела являются двое его неназванных доверенных лиц. Российкое ведомство также заявило, что собирается наложить арест на доли организаций, входящих в холдинг Global Spirits, каких именно – не уточняется.

МВД РФ отчиталось о задержании в Москве подозреваемых из числа руководителей компании, но не уточнило их количество и имена. Также было опубликовано видео обысков, проведенных в Москве.

Кто такой Евгений Черняк

54-летний Евгений Черняк – украинский бизнесмен, входящий в ТОП-30 самых богатых людей Украины по версии Forbes.

В конце 90-х основал Торговый дом "Мегаполис", занимающийся продажей ликеро-водочных изделий. В 2003 году построил в Запорожье ликероводочный завод, где производили водки "Хортица".

В 2007 году ТД "Мегаполис", ЛВЗ "Хортица" и выкупленный Черняком "Одесский коньячный завод" были объединены в холдинг Global Spirits. По сегодняшний день Черняк является председателем наблюдательного совета холдинга.

Сообщалось, что с 2014 года Global Spirits прекратила поставки продукции на российский рынок, а с началом полномасштабной войны в Украине отозвала лицензию на производство и дистрибуцию продукции на рынке России.

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