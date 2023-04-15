Страстная суббота для некоторых граждан РФ оказалась действительно "бурной".

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заныл в страстную субботу об очередном обстреле, который якобы осуществили Вооруженные сил Украины.

Чиновник сообщил, что огнем "накрыли" село Новая Таволжанка (Шебекинский городской округ). Снарядом контузило местную 73-летнюю бабушку, отметил он в Telegram

"Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая - бабушка 73 лет, у нее контузия", - отчитался Гладков.

Губернатор пожаловался, что у украинской армии "ничего святого нет", хотя известно, что именно ФСБ РФ довольно часто занимается подобными провокациями.

Провокационные обстрелы Белгородской области

Напомним, что в прошлом году за неделю до Пасхи ФСБ РФ организовала информационную кампанию, использовав для этого Гладкова. 19 апреля 2022 года он также рассказывал об обстрелах сел Белгородской области.

Отметим, что недавно масштабный "хлопок" также случился в местном аэропорту. 10 апреля 2023 года российские СМИ заявили, что там упал дрон.

Такие "приключения" уже изрядно надоели местным жителям. Вместо того, чтобы заставить лидера РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины, они жалуются, что власти Белгородской области их "бросили".

Вас также могут заинтересовать новости: