Провокационное заявление было выпущено Россией на фоне начала новой фазы войны в восточном регионе Украины.

Российская пропаганда запустила очередной фейк ради провокации о якобы обстрелах сел Белгородской области украинскими силами.

Заявления губернатора области опубликовал ряд приближенных к ФСБ РФ Telegram-каналов.

Утверждают, что якобы под обстрел ВСУ попала деревня Головчино Грайворонского района Белгородской области.

Под обстрел, говорит губернатор области, попала местная жительница. Ей сейчас оказывают медицинскую помощь.

Провокационное заявление было выпущено Россией на фоне начала новой фазы войны в восточном регионе Украины.

Новая фаза войны

После неудачного наступления с юга Беларуси на Киевщину, Сумщину и Черниговщину разгромленные войска врага были вынуждены отступать к исходным позициям и перегруппировываться.

Основные усилия РФ сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории.

Параллельно продолжается блокада и обстрелы Мариуполя, а также нанесение Россией ракетных ударов по другим городам.

18 апреля стало известно о начале новой фазы войны. Почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты имели попытку прорвать нашу оборону.

Накануне этой фазы украинское руководство призвало европейских партнеров и США обеспечить ВСУ немедленным тяжелым наступательным вооружением, необходимым не только для эффективной обороны свободных территорий, но и для освобождения районов, которые были оккупированы Россией с 24 февраля.

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