Россия якобы согласилась на продолжение работы коридора.

Зерновая сделка, благодаря которой Украина экспортирует продукцию через безопасный коридор в Черном море, продолжить работать.

Как пишет Россия Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, Россия якобы перестала блокировать договоренность и дала согласие.

"Соглашение, которое позволяет Украине экспортировать продовольствие из ключевых портов через Черное море, планируют продолжить", - пишет издание.

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Зерновая сделка - что нужно знать

После российского вторжения Украину работа черноморских портов была заблокирована. Экспорт зерновых удалось возобновить лишь через три из них ("Одесса"," Черноморск"," Южный") – после подписания летом зернового соглашения при посредничестве ООН и Турции.

В марте соглашение продлили и теперь срок его действия снова истекает. На прошлой неделе в Стамбуле прошла встреча высокопоставленных представителей России, Украины, Турции и ООН, однако переговоры не дали результатов.

Страна-агрессор пригрозила выйти из сделки и потребовала выполнения требований, касающихся ее собственного сельскохозяйственного экспорта. При этом инспекция флота остановилась задолго до окончания срока действия зернового коридора.

Россия утверждает, что, хотя ее экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под действие западных санкций, имеющиеся ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют ее деятельности. Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на прошлой неделе подчеркнула, что Россия "экспортирует зерно и удобрения на том же уровне, если не выше, чем до полномасштабного вторжения".

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