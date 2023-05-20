Он отметил, что не так уж и рад.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отметился реакцией на очередное "победоносное" заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по поводу "захвата" Бахмута.

Сегодня бывший повар Путина записал ролик, в котором на фоне своих наемников отчитался об успехе российской армии. В своем Telegram Гиркин указал, что не так уж и рад, что Бахмут "домучили".

"Никакого восторга у меня это не вызывает. С учетом того, что мне известно о потерях, затраченных ресурсах, упущенном времени и изначального понимания стратегической безсмысленности данной операции", - указал он.

Ситуация в Бахмуте - последние оперативные новости

Напомним, что 20 мая Пригожин объявил, что войска РФ полностью "взяли" Бахмут (Донецкая область). По его словам, город удалось "захватить" за 12 часов. Он записал соответствующий ролик на фоне руин города.

При этом замглавы Минобороны Анна Маляр в Telegram указала, что ситуация в Бахмуте критическая, но ВСУ все еще удерживают часть промышленной зоны. В частности, в районе "Самолет".

Со своей стороны спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии для Reuters также заявил, что украинскую армию не выбили из Бахмута.

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