Русские в странах Балтии не горят желанием стать частью "русского мира".

Русскоязычные жители Латвии устроили митинг протеста возле российского посольства в Риге с требованием к России "не защищать" их от мнимых притеснений. Об этом пишет местное издание Delfi.

Акцию протеста организовала общественная организация "Русский голос для Латвии". Поводом стало недавнее заявление Государственной думы РФ "О недопустимости репрессивной политики руководства стран Балтии в отношении русскоязычного населения".

Участники "антипутинга" пришли к посольству с лозунгами против вмешательства России во внутренние дела стран Балтии вообще и Латвии в частности. Также им не нравится, что Кремль пытается использовать русскоязычных жителей страны для реализации своих геополитических интересов.

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"Нас не надо защищать – защищайте себя в Гааге. Наша родина – Латвия", – заявил организатор акции Мартин Левушкан.

Российская стратегия против стран Балтии

18 апреля Госдума РФ приняла заявление "О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения", в котором обвинила власти указанных стран в "неофашизме" и реализации "преступного курса на тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни".

А на днях в руки журналистов попал документ, раскрывающий долгосрочную стратегию влияния Кремля на страны Балтии. В нем указано, что Россия определила для каждой из этих стран свою концепцию, основанную на муссировании языковой темы, экономической и культурной экспансии. Вероятно, план был составлен еще до вторжения РФ в Украину.

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