В ведомстве подчеркнули, что никто в Украине не боится россиян.

В Министерстве обороны Украины предложили альтернативу слову "русофобия".

Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

"Фобия по сути означает страх перед чем-то. Но никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберем наш словарный запас: не русофобия, а русо-гоу-хомия (от англ. go home "идти домой")" , – говорится в сообщении.

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Напомним, также в Минобороны рассказали детали о ситуации с контрнаступлением на юге.

На южном направлении украинские военные ведут против российских оккупантов позиционные бои и закрепляются на территориях. ВСУ продолжают уничтожать запасы и командные пункты россиян.

Также в ВСУ с иронией ответили на заявление России о том, что "контрнаступление с треском провалилось". Там отметили, что морально-психологическое состояние войска противника на правом берегу Херсонской области очень расшатано.

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