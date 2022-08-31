Перед этим Россия сменила командующего флотом, напомнил эксперт.

Россия перевела большую часть штаба Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя в Крыму в город Новороссийск.

Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов.

"Все-таки Путин снял командующего Черноморским флотом. И главное ему в вину поставили потерю флагмана и обезглавливание флота. Они пытались сохранить в тайне новое назначение командующего флота", – отметил он. Відео дня:

"И буквально на третий день после его назначения в крышу штаба Черноморского флота в городе Севастополе попадает китайский беспилотник. Причем летит спокойно, медленно, над бухтой, по нему ведут огонь из стрелкового вооружения. ПВО его не видит. он спокойно врезается в крышу, взрывается", – добавил эксперт.

Именно после этого, как отметил эксперт, часть штаба ЧФ перевели в Новоросийск. По мнению Жданова, после такого "инцидента" уже нового командующего нужно снимать.

Ранее сообщалось, что у Черноморского флота России сменился командующий. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.

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