В соцсетях предполагают, что фейковые истории сочинили заранее.

В понедельник, 4 апреля, ряд российских пропагандистских СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о "героическом спасении" российскими оккупантами жителей Киевской области, откуда выведены войска РФ.

К примеру, сообщали о том, как сегодня росгвардейцы спасли людей из горящей машины.

"В Киевской области росгвардцейцы спасли мирных жителей, заблокированных в загоревшемся под обстрелом автомобиле. ... Полковник полиции увидел, что националисты открыли огонь по автомобилю, в котором ехали местные жители. Машина загорелась. Офицер Росгвардии дал подразделению команду на огонь прикрытия и бросился на помощь пострадавшим. Он вытащил людей из автомобиля, проводил в безопасное место и оказал им первую помощь", - сообщает "Лента.ру".

А "РИА Новости" информирует о героическом уничтожении ДРГ.

"Спецназ из Росгвардии уничтожил диверсионную группу в Киевской области", - говорится в материале.

Пресс-релиз на эту тему публикует и сайт Росгвардии.

После появления публикаций пользователи соцсетей массово высказывали предположения, что истории, датированные якобы 4 апреля, на самом деле были заготовлены заранее. В Twitter посоветовали российским пропагандистам снять заранее подготовленные публикации.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ заявляли о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США также предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

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