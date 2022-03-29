Это не значит, что угроза для Киева исчезла, заявил представитель МО США Джон Кирби.

Министерство обороны США предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Об этом заявил на брифинге представитель ведомства Джон Кирби.

"Мы считаем, что это перегруппировка, а не настоящий отвод, и что мы все еще должны быть готовы наблюдать за большим наступлением на другие районы Украины. Это не значит, что угроза для Киева исчезла", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что не надо себя обманывать недавним заявлением Кремля о том, что Москва вдруг просто так решила уменьшить контингент под Киевом, "или любым другим сообщениям о выводе войск".

Количество российских сил, которые отходят от Киева, "нисколько не приближается к тому большинству, которое они выставили против Киева". Кирби обратил внимание, что РФ продолжает бомбить города "даже сегодня".

При этом Пентагону довольно трудно назвать окончательный пункт назначения перегруппированных войск России, они смещаются "немного на север".

"Мы считаем, что это, вероятнее всего, перебазирование для применения (войск – ред.) в других местах в Украине. Где именно - мы не знаем", - высказался Кирби.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях.

Накануне в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа" "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

Советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя эти маневры российских сил, подытожил, что планы Кремля по захвату украинской столицы "полностью провалились".

ВСУ освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской. Оттуда выходят русские колонны.

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