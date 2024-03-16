Они взломали сайт российского "Красного креста".

На сайте российского Красного Креста появилось объявление о платной эвакуации из Белгородской области. Судя по тексту, его взломали.

"В ответ на обращение "РДК" мы, Красный Крест России, объявляем о миссии эвакуации с территории Белгорода и Белгородской области. В эти непростые времена, когда каждому из нас требуется поддержка и взаимопомощь, мы предлагаем вам наши услуги для безопасной и комфортабельной эвакуации", - говорится в сообщении.

Так, девушкам до 25 лет предложили за 10 тысяч рублей эвакуацию "с пледами и легкими закусками". Мужчинам за 30 тысяч рублей гарантируют "возможность перевозки личного инструмента и вещей". Места VIP-класса "продают" за 25 тысяч рублей, услугу "трезвого водителя" - за доплату в 1 тысячу с каждого пассажира.

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"Русский водитель: дополнительно 2000 рублей с пассажира. Услуга для тех, кто предпочитает общение на родном языке в дороге для удобства и комфорта", - говорится в сообщении.

Также взломщики пообещали "беzплатную" эвакуацию тем, кто предоставит фотографию бюлетня с голосом за российского диктатора Путина.

Что известно о российском "Красном кресте":

Недавно российское издание "Медуза" рассказало об украинском военнопленном, который заявлял об издевательствах со стороны представителей "КК" во время российского плена.

The Guardian писал об утечке документов, которые свидетельствуют о сотрудничестве российских властей с "Красным крестом". По их данным, руководство организации выступает против мира с "украинскими нацистами".

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