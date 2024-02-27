В МККК отрицают какую-либо причастность к случаю.

Сотрудники российского отделения "Красного креста" могли издеваться над украинскими военнопленными в колониях, размещенных в том числе и на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщило издание "Медуза". В своем расследовании журналисты приводят пример украинского военнопленного Ореста Грицюка, который полгода находился в колонии в Горловке Донецкой области. По его словам, российские представители "Красного Креста" посетили колонию весной 2023 года и присутствовали во время приема пищи.

"Времени на еду дают очень мало... Мы были вынуждены есть очень быстро, причем очень горячую пищу. Блюда разлетаются во все стороны. И вот эти двое в штатском ходят между столами, и один из них говорит: "Ох, как хорошо едят, как свиньи, украинские свиньи. Ну, ешьте, ешьте, Россия любит и заботится о вас".

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После приема пищи пленных повели на плац и заставили хором петь советские военные песни, рассказал Грицюк.

"Мужик, который в столовой называл нас свиньями, снимал на камеру мобильного телефона марширующих военнопленных, подходил к ним, что-то кричал на ухо и тряс кулаком над головой, хлопал пленных по спине и плечам так, что тех качало. Камеру он направлял на себя и демонстрировал жест победы, просто наслаждался, для него это было представление... Эти двое имели право свободно ходить по столовой, находиться на плацу, заказывать песни... они там чувствовали себя комфортно, по кайфу", - рассказал бывший военнопленный.

В Международном комитете Красного Креста (МККК) считают, что Орест Грицюк неправильно идентифицировал упомянутых им лиц как представителей "Красного Креста". Представитель МККК в Украине Ашиль Деспре заявил: в МККК никогда не говорили о том, что колонию с украинскими пленными посещали именно сотрудники российского "Красного Креста". На вопрос, кто еще мог приехать в колонию, назвавшись представителями МККК, Деспре ответил, что "не знает, кто эти люди" и у него "нет оснований считать, что к этому причастен российский Красный Крест".

В свою очередь директор регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр заверила, что на украинских территориях "нет сотрудников российского Красного Креста".

Журналисты подчеркнули, что о работе на оккупированных украинских территориях российский "Красный Крест" "предпочитает молчать и, возможно, даже использует для этого своеобразные прокси-организации". Они также действуют под брендом "Красного Креста", называясь "Донецким Красным Крестом" или "региональной общественной организацией "Общество Красного Креста в Луганской народной республике"".

Что такое Международный Красный Крест

Красный Крест и Красный Полумесяц - это крупнейшее в мире гуманитарное объединение. В него входят Международный Комитет Красного Креста и национальные общества в 192 странах мира. Одно из них - российский Красный Крест.

В прошлом году российский Красный Крест получил от МККК 5 млн швейцарских франков (210 млн грн).

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