Россиян снова призвали эвакуироваться.

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины и прорвались через границу России, пообещали продолжить массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях 16 марта.

"В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы вновь призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской области. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей! Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению", - говорится в новом заявлении Легиона "Свобода России".

При этом добровольцы объявили об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 15 марта до 07:00 16 марта.

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"Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти с указанных областей РФ. После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области", - предупредили в Легионе.

Прорыв добровольцев в Россию - что сообщалось

Напомним, доброволец Легиона "Свобода России" рассказал о главной цели на ближайшие дни: как минимум в нескольких областях РФ "путинских" выборов точно не будет:

"Мы, прежде всего, посылаем сигнал тем антипутинским оппозиционерам, антивоенным активистам, которые еще остались в России. Мы же пришли принять участие в выборах. Выборы - 15-17 марта. Мы подготовили инструменты для наиболее эффективного участия в голосовании".

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