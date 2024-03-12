Недавно из Международного Красного Креста выгнали белорусский филиал, теперь то же самое грозит российскому отделению.

В Европе шокированы информацией о прямом сотрудничестве российского Красного Креста (РКК) с кремлевским режимом. От Международной Федерации Красного Креста (МФКК) требуют принять меры в отношении его российского отделения, пишет The Guardian.

Недавно произошла утечка внутренних документов Кремля, в которых засвидетельствованы факты сотрудничества путинского режима с РКК. В частности речь идет о сотрудничестве РКК с российскими "патриотическими" организациями, в том числе детскими, а высшее руководство РКК откровенно рассказывает о невозможности мира с "украинскими нацистами".

Документы также свидетельствуют, что Кремль планирует профинансировать открытие отделений РКК на оккупированной Россией территории в Украине. А в целом российское правительство планирует выделить этой организации 677 миллионов рублей до конца года.

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В ответ на предварительную публикацию некоторых из этих обвинений МФКК заявила, что "внимательно рассматривает эти заявления". Но европейские правительства, которые являются крупными финансовыми донорами МФКК требуют принять меры против РКК. Например, правительство Швеции открыто намекнуло, что российское отделение следует выгнать из Международного Красного Креста.

"Сейчас нужна полная ясность по этим вопросам. Мы ожидаем, что МФКК примет быстрые меры в соответствии со своим уставом, который предусматривает такие меры, как приостановление или исключение", - говорится в заявлении шведского правительства.

Однако потенциальные дисциплинарные меры против РКК могут быть применены только после официального расследования, которое еще не начато. "На данном этапе мы собираем информацию. Для этого нужно время. После рассмотрения претензий будет принято решение о дальнейших шагах", - заявили в международном Красном Кресте.

Российский и Беларуский Красный Крест

Как писал УНИАН, украинец Орест Грицюк, который побывал в российском плену, рассказал СМИ об издевательствах представителей российского Красного Креста над украинскими пленниками. По его словам, представители РКК смеялись над тем, как ели пленные, снимали их на камеру и называли "свиньями".

Также мы рассказывали, что Международный Красный Крест приостановил членство беларуского Красного Креста. Решение приняли из-за того, что беларуское отделение не выполнило требование об увольнении с должности руководителя организации Дмитрия Шевцова. Ранее он посещал оккупированные Луганск и Донецк, а также признался в депортации украинских детей в Беларусь, что вызвало громкий международный скандал.

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