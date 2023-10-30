Оккупанта ликвидировали на Бахмутском направлении украинские пограничники.

Бойцы Государственной пограничной службы Украины ликвидировали одного из оккупантов на Бахмутском направлении. Россияне же обокрали тело своего убитого сослуживца и сбежали.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. "Это так по-русски: "братишка" обворовывает "братишку"... 200-го", – добавили пограничники.

Отмечается, что на оккупантов пограничники выследили с помощью дрона. После этого защитники сбросили с беспилотника боеприпас, ликвидировав одного из российских солдат.

"Поведение остальных оправдало все ожидания: забрав ценные вещи у "200", захватчики оставили тело и бросились бежать", – говорится в сообщении.

Война в Украине: актуальные новости

Общие боевые потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 30 октября, ориентировочно составили 299 тыс. 940 человек. За минувшие сутки ликвидировано около 860 российских оккупантов.

Этой ночью Воздушные силы ВСУ сбили 12 ударных дронов и две управляемые авиационные ракеты, которыми россияне атаковали Украину. А за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Между тем в российской армии все чаще возникают конфликты между военнослужащими-тувинцами и россиянами. Эти инциденты часто заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия со смертельным исходом.

Главными причинами конфликта стали вражда на основе традиционного превосходства русских к порабощенным ими народам и борьба за распределение военного снаряжения.

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