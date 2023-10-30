Враг ежедневно атакует позиции ВСУ и пытается продвинуться сразу на нескольких направлениях.

Российские оккупанты существенно усилили свою группировку и перешли к активным действиям в районе города Бахмут Донецкой области.

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил в Telegram, что обстановка на восточном фронте остается сложной. Захватчики продолжают попытки добиться успехов и ежедневно атакуют наши позиции.

"Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", - рассказал генерал.

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По его словам, захватчики пытаются там остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках они используют штурмовые группы из состава отрядов "Шторм Z".

Свои действия армия врага поддерживает плотным огнем артиллерии и минометов. Кроме того, противник постоянно увеличивает применение дронов-камикадзе. Однако благодаря профессиональным и слаженным действиям украинских войск оккупанты несут большие потери и не могут достичь поставленных целей.

Война в Украине - ситуация под Бахмутом

Украинские военные на Бахмутском направлении недавно ударили по российским позициям, уничтожив живую силу и технику россиян почти на два миллиона долларов.

Сырский даже показывал видео, на котором ВСУ уничтожают оккупантов возле Бахмута.

По словам экспертов, Бахмут для России имеет колоссальную политическую и идеологическую ценность.

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