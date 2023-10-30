Количество сбитых самолетов россиян возросло до 321

Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях врага, которые на сегодня приближаются уже к 300 тысячам человек личного состава. За минувшие сутки ликвидировано около 860 российских оккупантов.

Так, согласно обнародованным данными, боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили около 299940 человек.

Также за сутки возросло количество уничтоженной техники агрессоров:

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самолетов - до 321 (+1) единицы;

танков - до 5190 (+15) единиц;

боевых бронированных машин - до 9775 (+17) единиц;

артиллерийских систем - до 7202 (+14) единиц;

средств ПВО - до 559 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5419 (+20);

автомобильной техники и автоцистерн - до 9555 (+23) единиц;

специальной техники - 1014 (+2) единиц.

Как известно, также в этой войне враг потерял 834 РСЗО, 324 вертолета, 20 кораблей /катеров и одну подводную лодку.

Ситуация на фронте по состоянию на 30 октября 2023 - последние новости

В частности этой ночью Воздушные силы ВСУ сбили 12 ударных дронов и две управляемые авиационные ракеты, которыми россияне атаковали Украину. А за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса и шесть артиллерийских средств противника.

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