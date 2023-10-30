Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях врага, которые на сегодня приближаются уже к 300 тысячам человек личного состава. За минувшие сутки ликвидировано около 860 российских оккупантов.
Так, согласно обнародованным данными, боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили около 299940 человек.
Также за сутки возросло количество уничтоженной техники агрессоров:
- самолетов - до 321 (+1) единицы;
- танков - до 5190 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин - до 9775 (+17) единиц;
- артиллерийских систем - до 7202 (+14) единиц;
- средств ПВО - до 559 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5419 (+20);
- автомобильной техники и автоцистерн - до 9555 (+23) единиц;
- специальной техники - 1014 (+2) единиц.
Как известно, также в этой войне враг потерял 834 РСЗО, 324 вертолета, 20 кораблей /катеров и одну подводную лодку.
Ситуация на фронте по состоянию на 30 октября 2023 - последние новости
В частности этой ночью Воздушные силы ВСУ сбили 12 ударных дронов и две управляемые авиационные ракеты, которыми россияне атаковали Украину. А за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса и шесть артиллерийских средств противника.