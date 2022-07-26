Раненый в Украине бурят вернулся с войны без ноги, но оптимизма не потерял. Он считает, что "это нормально".
Фрагмент общения с оккупантом появился в сети.
На видео оккупант рассказывает, что его забрали с поля боя с многочисленными ранениями. В госпитале захватчику ампутировали стопу.
"Меня вынесли с поля боя с многочисленными ранениями, ампутировали стопу. Ну, это нормально", - заявил бурят с улыбкой.
По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит каждый день военных, которые воевали в Украине, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов. По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.
29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.
12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов чтобы не доехать на войну.
Украинский военный рассказал, что российские военные из Бурятии, воевавших на территории Украины, отличаются величайшей жестокостью.
"Они не знают ни жалости-ничего. Если те, европеоидной расы, как говорят, - еще более-менее, то что касается бурят, - они не знают жалости, они более жесткие, чем другие", - рассказал боец.