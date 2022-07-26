Оккупант с улыбкой рассказал, что получил много ранений и остался без стопы.

Раненый в Украине бурят вернулся с войны без ноги, но оптимизма не потерял. Он считает, что "это нормально".

Фрагмент общения с оккупантом появился в сети.

На видео оккупант рассказывает, что его забрали с поля боя с многочисленными ранениями. В госпитале захватчику ампутировали стопу.

"Меня вынесли с поля боя с многочисленными ранениями, ампутировали стопу. Ну, это нормально", - заявил бурят с улыбкой.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит каждый день военных, которые воевали в Украине, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов. По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов чтобы не доехать на войну.

Украинский военный рассказал, что российские военные из Бурятии, воевавших на территории Украины, отличаются величайшей жестокостью.

"Они не знают ни жалости-ничего. Если те, европеоидной расы, как говорят, - еще более-менее, то что касается бурят, - они не знают жалости, они более жесткие, чем другие", - рассказал боец.

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