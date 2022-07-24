Черный говорит, что буряты - самые жестокие среди оккупантов.

Российские военные из Бурятии, воевавшие на территории Украины, отличаются наибольшей жестокостью.

Об этом рассказал в интервью Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

"Они не знают ни жалости - ничего. Если те, европеоидной расы, как говорится, - еще более-менее, то что касается бурят, - они не знают жалости, они жестче, чем остальные", - рассказал боец.

Он отметил, что оккупантов из Бурятии поразил уровень жизни украинцев, даже не в небольших селах.

"Я лично не общался с ними. Но все равно рассказывают, насколько они поражены уровнем нашей жизни. Они поражены тем, как мы живем. Есть вот населенный пункт здесь у нас недалеко. Это маленький такой поселок городского типа: буквально пара-тройка многоэтажек - и все, больше там ничего нет. Но там школа - мало где в большом городе такую школу можно найти. Настолько там все такое нарядное, чистенькое. Они приехали - там были буряты - и спрашивают местных: "А что это за город?" Местные говорят: "Какой город? Вы в селе". - "В селе? А мы думали, это город", - отмечает Черный.

По его словам, для бурятов даже унитаз в доме - это нечто из ряда вон выходящее.

"Стивена Кинга почитать, пожалуй, нужно, что ли, или "Звездные войны" посмотреть. Это дичь. Армия похитителей бытовой техники, унитазов и тех [ношенных] трусов", - добавил полковник.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит ежедневно военных, воевавших в Украине, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов. По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не доехать на войну.