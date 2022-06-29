По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Бурятии жены военных потребовали вернуть их мужей домой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Жены военных обратились к главе республики Алексею Цыденову, они подчеркнули, что их мужья еще в январе отправились на "учения" и сейчас находятся в Украине.

По их словам, российские военные 4 месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют.

"Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести", — говорят жены военных.

"Телевидение не дает огласки этому беспределу! Все бояться, дана команда молчать! Да будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужчин на родину", — заявила жена военного Вера Партилхаева, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову.

По ее словам, к обращению присоединились жены военных из пятой танковой Тацинской бригады. Известно, по меньшей мере, о 30 погибших военных из этой бригады.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.

По словам очевидцев буряты, воюющие на территории Украины, отличаются особой жестокостью. Если русские в основном пьют и мародерят на оккупированных территориях, то буряты - пытают, насилуют и массово расстреливают мирное население.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит ежедневно, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов.

По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

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