Дом россиянина похож на сарай или коровник, поэтому они и удивляются тому, как хорошо живут украинцы.

В сети нашли информацию об одном из российских оккупантов, который занимался мародерством на Киевщине. Он и другие военные выносили из домов украинцев в Буче ценные вещи и крушили все, что видели на своем пути. Теперь все могут посмотреть, где живет такой оккупант и в каких условиях сформировалась "русская душа".

Дом россиянина, по фамилии Сабашников, нашел блогер Андрей Луганский, его он показал в TikTok.

Оказалось, что оккупант, который мародерил в Буче, живет в селе Оймур Кабанского района в Бурятии. Дом военного выглядит будто курная изба - жилье с печью, дым из которой выходит не через трубу, а в окошко или через дверь.

Блогер был шокирован, когда увидел, как выглядит жилье оккупанта. С первого взгляда можно подумать, что на фото дом 17 века, однако на самом же деле россияне живут в таких условиях и сейчас. Снимок дома был сделан летом 2021 года.

Дом оккупанта похож на коровник или сарай, однако там действительно живут люди. Напомним, в Буче россияне воровали все, от телевизоров до женского белья. Недавно также стало известно, что рашисты "принимают заказы" у родителей и родственников. Один из таких разговоров перехватила СБУ, отец просил сына украсть ему воблеры для рыбалки.

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