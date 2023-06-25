Это окажет длительное влияние на внутреннюю российскую и международную аудиторию.

Военный мятеж, который совершил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, продемонстрировал всему миру, что президент РФ Владимир Путин способен пойти на любое унижение, чтобы сохранить свою власть. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины (в 2020-2021 годах), экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны (в 2015-2016 годах) Валерий Кондратюк.

"Мятеж Пригожина показал перед всем миром, что Путин способен пойти на любое унижение, на любую капитуляцию ради сохранения своей власти...",-сказал он.

По его словам, мятеж будет иметь длительное влияние на внутреннюю российскую и международную аудитории.

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Также он указал, что Пригожин своими заявлениями публично развенчал все аргументы российского диктатора относительно необходимости вторжения в Украину, опроверг мнение, что широкомасштабная война является оправданной реакцией на вероятные угрозы РФ со стороны Украины и НАТО.

А события 24 июня показали, что в России никакого закона вообще не существует, а лишь есть право сильного, которое Пригожин забрал у Путина после получения возможности спокойно покинуть страну.

Кроме того, вчерашние события посеяли сомнения среди гражданских россиян и среди военных относительно смысла дальнейшего ведения войны.

Переворот в России - главное

В течение почти суток 24 июня войска ЧВК "Вагнер" по приказу Евгения Пригожина двигались в сторону Москвы с "маршем справедливости" против военного руководства России.

Во время этого движения "вагнеровцы" сбили семь российских бортов - три вертолета РЭБ Ми-8МТПР, транспортный вертолет Ми-8, ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, а также самолет Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления). Всего погибло более десяти российских пилотов.

Но до Москвы передовые отряды ЧВК так и не дошли, ведь с ними якобы договорился беларусский диктатор Александр Лукашенко. Вечером 24 июня сам Пригожин заявили, что движение колонн на столицу РФ остановлено, их вернут в "полевые лагеря", потому что ему пообещали "гарантии безопасности" и смену военного руководства РФ - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Наконец Пригожин отправился в Беларусь, а связи с ним пока нет.

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